Afeganistão inaugura primeiro cibercafé só para mulheres

Diversas jovens vestindo hijab lotaram o pequeno café em uma rua tranquila no centro de Cabul no Dia Internacional da Mulher, em um país onde as mulheres ainda enfrentam dificuldades enormes, embora o Taliban tenha sido derrubado há mais de uma década.

"Queríamos que as mulheres não sentissem medo, criar um local seguro para as mulheres usarem a Internet", disse Aqlima Moradi, estudante de medicina de 25 anos e integrante do grupo ativista afegão YoungWomen4Change, que montou o café.

O café modesto, decorado em spray com cores brilhantes e com sorrisos, pássaros e os logos do Facebook e do Yahoo, foi nomeado em homenagem a Sahar Gul, uma afegã de 15 anos brutalmente torturada no ano passado por seus parentes após se recusar a se tornar prostituta.

"Há muitas Sahar Guls no Afeganistão. Há mulheres enfrentando violência todos os dias", disse Mohammad Jawad Alizada, de 29 anos, que supervisionou a criação do café e é voluntário do braço de defesa masculino do grupo.