Agência nuclear da ONU diz que visita ao Irã é possível

"Estamos trabalhando em uma possível visita", disse Gill Tudor, porta-voz da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), em um email respondendo a um questionamento. Ela não entrou em detalhes.

Potências ocidentais suspeitam que o programa nuclear do Irã vise o desenvolvimento de armas nucleares, temores que foram reforçados por um relatório da AIEA no mês passado. O Irã alega que seu trabalho nuclear visa gerar eletricidade, e rejeita as acusações de objetivos bélicos.

O embaixador do Irã na agência da ONU baseada em Viena disse à Reuters, na terça-feira, que Teerã havia renovado seu convite para que uma equipe sênior da AIEA viajasse até a República Islâmica. O primeiro convite foi feito em outubro.

Ali Asghar Soltanieh disse que o objetivo seria "trabalhar para remover quaisquer ambiguidades com a meta de resolver as questões e concluir e parar esse processo sem fim".

Diplomatas ocidentais tendem a ver tais convites como tentativas do Irã de ganhar tempo e amenizar a pressão internacional sem ceder às exigências da ONU para suspender seu programa nuclear, que poderia ser usado para fabricar bombas atômicas.

(Reportagem de Fredrik Dahl)