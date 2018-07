Ahmadinejad diz que quem armazena bomba atômica é 'retardado'

NUSA DUA, INDONÉSIA - O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, disse nesta quinta-feira, 8, que a era da dissuasão nuclear acabou faz tempo e que qualquer país que ainda acumule armas nucleares é "mentalmente retardado". Ele voltou a negar que tenha a intenção de desenvolver armas nucleares, como acusam os Estados Unidos e seus aliados, e garantiu que qualquer governo ou agência pode visitar a República Islâmica para verificar as intenções pacíficas do seu programa nuclear.

"A nação iraniana não está buscando uma bomba atômica, nem precisa construir uma bomba atômica. Para nos defendermos não precisamos de uma arma atômica", disse Ahmadinejad a jornalistas durante um fórum destinado à promoção da democracia, na ilha indonésia de Bali.

"O período e a era do uso das armas nucleares acabou. Bombas atômicas não são mais úteis, e quem estoca armas nucleares, são politicamente atrasados e mentalmente retardados", declarou. O Irã já sofreu várias rodadas de sanções internacionais por causa das suspeitas envolvendo seu programa nuclear, e a Agência Internacional de Energia Nuclear (AIEA, um órgão da ONU) se queixa de que o país não é suficientemente transparente.