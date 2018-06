Aiatolá iraquiano pede que Parlamento aja com rapidez para formar novo governo

O sermão de Sistani, mais alta autoridade religiosa dos muçulmanos xiitas iraquianos, foi lido por seu representante no santuário Imã Hussein, em Karbala. Ele instou o Parlamento a se reunir logo, já que a corte federal do Iraque ratificou esta semana os resultados da eleição.

"A corte federal ratificou os resultados das eleições e há prazos, de acordo com a Constituição, para realizar a sessão do novo Parlamento que escolherá o presidente (do Legislativo), o presidente do país e o primeiro-ministro, e também formar o novo governo", disse.

"É muito importante se comprometer com esses prazos e não violá-los."

De acordo com a Constituição, a primeira sessão do Parlamento deveria ser realizada no prazo de 15 dias após a ratificação dos resultados. No entanto, os blocos políticos iraquianos estão divididos sobre se realizam a reunião num momento de guerra contra militantes sunitas, os quais assumiram o controle de Mosul e outras cidades do norte na semana passada.

(Reportagem de Raheem Salman)