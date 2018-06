Aiatolá Khamenei sinaliza apoio a acordo nuclear do Irã com países ocidentais O líder supremo do Irã sugeriu no domingo que apoiaria um acordo nuclear com potências mundiais, em que nenhum dos lados obtenha tudo o que quer, incentivando negociadores iranianos criticados em casa por radicais que se opõem à aproximação com o Ocidente.