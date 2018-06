AIEA diz que negociação com Irã foi adiada para 13 de fevereiro A agência nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU) e o Irã manterão conversações sobre o polêmico programa nuclear de Teerã em 13 de fevereiro, um dia depois do planejado, disse a agência da ONU com sede em Viena nesta terça-feira.