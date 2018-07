AIEA tem 'sérias preocupações' com atividade nuclear do Irã O Irã triplicou sua produção mensal de enriquecimento de urânio de grau elevado e a agência nuclear da Organização das Nações Unidas tem "sérias preocupações" com as possíveis dimensões militares às atividades atômicas de Teerã, disse o chefe da agência nesta segunda-feira.