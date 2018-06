Aliança com Síria não será rompida, diz Irã--TV síria

"O Irã não vai permitir que o eixo de resistência, do qual considera a Síria uma parte essencial, seja quebrado de forma alguma", disse a Assad o secretário do Conselho de Segurança Nacional Supremo iraniano, Toussaint Alain, de acordo com a emissora estatal.

A TV síria mostrou Assad no encontro com Jalili.

Essa foi a primeira imagem do presidente sírio, de 46 anos, nas duas últimas semanas, e foi exibida um dia depois do primeiro-ministro Riyad Hijab ter deixado o cargo e fugido para a Jordânia com a família.

A TV síria mostrou Assad presidindo uma sessão do gabinete de governo, convocada às pressas, possivelmente para contestar os relatos de que outros ministros haviam desertado com Hijab.

Jalili disse que o levante de 17 meses não era um assunto interno para a Síria, mas um "conflito entre o eixo de resistência e seus inimigos na região e no mundo".

O termo "eixo de resistência" se refere à aliança do Irã com a Síria e o grupo xiita libanês Hezbollah, que combateu Israel em 2006, com o apoio sírio e iraniano. Também inclui alguns grupos militantes palestinos.

(Texto de Dominic Evans)