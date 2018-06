Antes de enterro, Israel homenageia Sharon em funeral de Estado

Netanyahu, Biden e Peres participam de cerimônia. Foto: Jim Hollander / Efe

JERUSALÉM - Israel prestou homenagem ao ex-primeiro-ministro Ariel Sharon no primeiro de dois eventos do funeral desta segunda-feira, 13. O vice-presidente dos EUA, Joe Biden, compareceu à cerimônia realizada diante do Parlamento israelense, na qual o caixão de Sharon estava envolto numa bandeira de Israel.

"Estamos acompanhando ao lugar de descanso final, hoje, um soldado, um soldado excepcional, um comandante que sabia como vencer", disse o presidente israelense, Shimon Peres. Sharon morreu aos 85 anos, no sábado, após passar os últimos oito anos em coma provocado por um forte derrame.

A morte do ex-premiê reabriu um debate sobre seu legado. Adversário o acusam de conduta implacável em operações militares, enquanto aliados o exaltam como um gênio da estratégia que surpreendeu o mundo em 2005 ao retirar militares e colonos israelenses da Faixa de Gaza.

"A segurança de seu povo sempre foi a firme missão de Arik (Leão, o apelido de Sharon) -um compromisso inquebrável com o futuro dos judeus, seja a 30 ou a 300 anos de agora", disse Biden.

Depois da cerimônia no Parlamento, o corpo de Sharon será levado de carro de Jerusalém para a fazenda da família dele, a cerca de 10 quilômetros de Gaza, onde o ex-premiê será enterrado ainda nesta segunda.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lembrando que nem sempre concordava com Sharon em questões políticas - especialmente sobre a retirada de Gaza - saudou o compromisso do ex-líder com a segurança de Israel.

"Arik entendia que em matéria da nossa existência e segurança, precisamos permanecer firmes. Estamos comprometidos com esses princípios", disse Netanyahu. / REUTERS