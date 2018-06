Ao menos sete pessoas morrem em explosão no norte de Bagdá

As fontes disseram que 17 pessoas ficaram feridas no posto de controle localizado no bairro de Kadhmiya, predominantemente xiita.

O porta-voz para assuntos militares do primeiro-ministro, Qassim Atta, não estava imediatamente disponível para comentar.

A segurança continua frágil no Iraque, onde o governo luta contra insurgentes muçulmanos sunitas que tomaram grandes áreas no norte e oeste do país nas últimas semanas.

(Reportagem de Kareem Raheem)