Após bombardeios, grupo ligado à Al Qaeda deixa bases no noroeste da Síria O grupo afiliado à rede Al Qaeda na Síria, a Frente Nusra, se retirou de suas bases em áreas povoadas da região de Idlib, no noroeste da Síria, depois que as forças lideradas pelos Estados Unidos desfecharam ataques aéreos contra o grupo, disseram seus combatentes nesta quarta-feira.