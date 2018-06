Após derrame, presidente do Iraque é transferido para Alemanha

O ministro alemão de Relações Exteriores, Guido Westerwelle, divulgou nota dizendo que Talabani, um curdo de 79 anos com grande experiência na mediação de conflitos em seu país, já está na Alemanha.

Fontes disseram à Reuters que Talibani foi internado no hospital universitário Charité, em Berlim. Uma Mercedes preta com placas diplomáticas do Iraque foi vista na manhã de quinta-feira deixando o campus Virchow do Charité.

"Posso confirmar que o presidente iraquiano Talabani está na Alemanha para tratamento médico", disse Westerwelle. "Eu lhe desejo uma recuperação rápida e plena."

Talabani foi internado na segunda-feira à noite em um hospital de Bagdá, e seu gabinete havia informado anteriormente que seu estado de saúde melhorara e que ele seria transferido para o exterior.

Não está claro se o veterano político poderá reassumir seu cargo, e sua eventual incapacitação pode gerar uma turbulenta disputa sucessória.

