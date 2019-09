Após fim do diálogo com Estados Unidos, Taleban se reúne com Rússia

Uma delegação do Taleban se reuniu com diplomatas russos em Moscou, na Rússia, após a ruptura do diálogo com os Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo Ministério russo das Relações Exteriores neste sábado, 14.

"O representante especial do presidente russo para o Afeganistão (...), Zamir Kabulov, recebeu uma delegação de talebans em Moscou", afirmou um porta-voz do Ministério, citado pela agência pública RIA Novosti, sem especificar a data do encontro.

Nestas reuniões, "a parte russa destacou a necessidade de se retomar as negociações entre os Estados Unidos e o movimento Taleban", relatou o porta-voz. "Já os talibãs confirmaram sua vontade de continuar um diálogo com Washington", afirmou.

Estes encontros acontecem depois de o presidente americano, Donald Trump, anunciar, na semana passada, sua decisão de abandonar as negociações com os talebans sobre uma progressiva retirada do efetivo militar dos Estados Unidos. Trump reagiu a um novo atentado reivindicado pelos talebans, no qual um soldado americano foi morto em Cabul.

Em um tuíte postado neste sábado, 14, Trump disse que "os talebans nunca foram atingidos mais forte do que agora".

"Matar 12 pessoas, inclusive um grande soldado americano, não foi uma boa ideia. Há maneiras muito melhores de estabelecer uma negociação. Os talebans sabem que cometeram um grande erro e não têm ideia de como se recuperar!", acrescentou.

The Taliban has never been hit harder than it is being hit right now. Killing 12 people, including one great American soldier, was not a good idea. There are much better ways to set up a negotiation. The Taliban knows they made a big mistake, and they have no idea how to recover! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 14, 2019