Após perder prazo, Irã diz que ainda trabalha para atender pedidos da AIEA

O Irã se reuniu com a agência nuclear da ONU no domingo para debater as investigações do órgão acerca das suspeitas de que Teerã tenha conduzido pesquisas sobre bombas atômicas, e o país ainda está comprometido com a implementação das medidas de transparência já acordadas, disse a mídia estatal iraniana nesta segunda-feira.

O representante do Irã na Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Reza Najafi, pareceu admitir, no entanto, que Teerã havia perdido o prazo de 25 de agosto para cumprir as cinco solicitações feitas pela AIEA sobre o programa nuclear iraniano.

"O Irã está em vias de implementar as cinco medidas acordadas", disse Najafi, segundo a agência de notícias estatal Irna.

Diplomatas em Viena disseram à Reuters na semana passada que o Irã aparentemente falhou em cumprir o prazo estipulado, mas que os contatos continuavam em andamento.

Autoridades ocidentais têm dito que o atendimento às solicitações da AIEA é vital para o Irã ter qualquer chance de sucesso nas negociações conduzidas em paralelo com o Ocidente, visando resolver o impasse que já dura dez anos sobre seu programa nuclear.

A iraniana Press TV publicou em seu site que especialistas do Irã e da AIEA se reuniram em Teerã no domingo. Najafi disse que os dois lados trocaram informações durante discussões "sérias", que em breve teriam continuidade, noticiou a Irna.

Diplomatas em Viena disseram ter escutado rumores sobre a visita da AIEA à Teerã, mas não teriam detalhes no momento. A AIEA não quis comentar sobre o assunto, sugerindo que qualquer informação seria incluída em seu relatório trimestral sobre o Irã, que deve ser divulgado esta semana.

A agência da ONU com sede em Viena tem investigado por anos as informações de inteligência apontando que o Irã teria conduzido experimentos e outras atividades com potencial de servirem ao desenvolvimento de armas nucleares.

O Irã afirma que seu programa nuclear é inteiramente pacífico, mas países ocidentais temem que o principal objetivo de Teerã seja desenvolver a capacidade de produzir armas nucleares, e tenham imposto sanções econômicas.