Após recuo, rebeldes retomam ataque à cidade natal de Kadafi

SIRTE - As forças revolucionárias da Líbia retomaram nesta quarta-feira, 19, a ofensiva contra a cidade de Sirte, no litoral do país, depois de serem rechaçadas por combatentes leais ao ditador foragido Muamar Kadafi. O local, onde o coronel nasceu, é um dos últimos bastiões de resistência do regime e está há semanas cercada por tropas do Conselho Nacional de Transição (CNT), que em seus novos ataques usaram foguetes, fuzis e tanques para bombardear a zona central.

"Só pensamos em apanhar o rato Kadafi. Estamos indo devagar, passo a passo. Somos pacientes há 42 anos", disse um combatente, referindo-se ao tempo em que o regime durou.

As forças do CNT improvisam seu arsenal. Na quarta-feira, chegou à frente de combate uma escavadeira com uma blindagem adaptada com concreto e chapas de aço. O veículo parecia um pequeno barco devido à proa saliente, e tinha uma torre de tanque. Combatentes comemoravam ao ver que o trator conseguia, aos trancos, avançar na direção das barricadas montadas pelos seguidores do coronel com veículos e contêineres navais.

A dificuldade do CNT em capturar Sirte gera questionamentos sobre a capacidade do novo governo para exercer sua autoridade em todo o país, e faz o governo provisório adiar o início da prometida democratização da Líbia. Na segunda-feira, as forças do CNT capturaram o outro reduto importante que restava para Kadafi, a cidade de Bani Walid, no deserto.

Há poucos dias, as forças rebeldes estavam prestes a declarar vitória em Sirte, mas na terça-feira foram obrigados a recuar sob intensos disparos. Vários locais da cidade que na véspera estavam firmemente sob controle das forças do CNT passaram a ser alvo de disparos dos soldados do ditador.

A ofensiva do CNT - conduzida principalmente por combatentes amadores - tem sido atrapalhada pela falta de coordenação. Unidades que chegaram a Sirte vindas de Benghazi (a leste) e Misrata (a oeste) perderam soldados ao trocarem disparos entre si por engano.

Kadafi, que teve sua prisão decretada pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por causa das acusações de ordenar a morte de civis, está foragido desde que os revolucionários tomaram a capital, Trípoli, onde ele mantinha seu quartel-general. Acredita-se que o coronel esteja se encondendo no deserto líbio.