Arábia Saudita anuncia multas para crimes contra a 'decência pública'

O Ministério do Interior da Arábia Saudita anunciou neste sábado, 28, que vai emitir multas por 19 crimes relacionados à 'decência pública', como 'roupas indecentes' e 'demonstrações públicas de afeto'. A decisão do Ministério vem em meio ao lançamento de um regime de vistos que permite que turistas de 49 estados visitem um dos países mais fechados do mundo. Até agora, a maioria dos visitantes eram peregrinos muçulmanos e pessoas de negócios.

As violações listadas no novo site de vistos também incluem jogar ou cuspir no chão, furar fila, tirar fotografias e vídeos de pessoas sem permissão e tocar música em momentos de oração. As multas variam de 50 riais (que valem US $ 13) a 6.000 riais (US $ 1.600). "Os regulamentos visam garantir que visitantes e turistas no reino estejam cientes da lei relativa ao comportamento do público, para que o cumpram",afirmou o governo.

De acordo com as autoridades, a polícia saudita tem a única responsabilidade de monitorar ofensas e impor multas, um comentário que parece marginalizar os esquadrões do reino cuja autoridade para perseguir suspeitos ou fazer prisões foi restringida em 2016.

A força religiosa, conhecida como mutawa, costumava garantir que as pessoas orassem cinco vezes por dia, de acordo com os ensinamentos muçulmanos e que as mulheres cobrissem a cabeça. Eles também impuseram proibições de música, álcool, mistura de gênero e mulheres dirigindo carros.

A proibição de mulheres dirigirem foi suspensa e o entretenimento público, incluindo os cinemas que foram proibidos, se popularizou. Muitos restaurantes e cafés removeram barreiras físicas que separam os sexos e não param mais de servir os clientes nos momentos de oração.

O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que liderou a abertura social e as reformas para diversificar a economia do petróleo, disse no ano passado que as mulheres na Arábia Saudita não precisavam usar touca ou abaya desde que se vestissem respeitosamente. Algumas mulheres agora usam abayas mais coloridas, as túnicas largas usadas sobre as roupas que geralmente são pretas, ou que não usam mais as túnicas.

O álcool permanece ilegal, o que poderia impedir alguns turistas. Também não está claro se homens e mulheres estrangeiros solteiros poderão compartilhar um quarto de hotel.

As mudanças foram vistas como prova de uma tendência progressiva, embora as restrições permaneçam e não tenha havido movimentos no sentido de abrir um sistema que mantenha a família Al Saud no poder firmemente no controle do poder político.

As autoridades detiveram ativistas dos direitos das mulheres no ano passado em meio a uma repressão mais ampla à dissidência. A imagem do príncipe herdeiro no exterior também foi manchada pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, no ano passado, dentro do consulado do reino em Istambul e por uma guerra devastadora no Iêmen.

O país do Golfo, que compartilha fronteiras com o Iraque ao norte e o Iêmen ao sul, possui vastas extensões de deserto, mas também montanhas verdejantes, praias e locais históricos, incluindo cinco Patrimônios Mundiais da UNESCO. /Reuters