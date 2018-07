Arábia Saudita diz que Irã deve pagar por 'conspiração'

RIAD - A Arábia Saudita disse nesta quarta-feira, 12, que o Irã deve "pagar o preço" por uma suposta conspiração para matar o embaixador saudita em Washington, e autoridades norte-americanas disseram que isso poderia gerar uma nova rodada de sanções pelas Nações Unidas.

Teerã rejeitou furiosamente as acusações feitas por altos funcionários dos Estados Unidos na terça-feira, classificando-as como "amadoras", mas elas podem representar uma ameaça à paz e a estabilidade no Golfo, uma região importante para o abastecimento mundial de petróleo e com uma série de bases militares norte-americanas.

"O ônus da prova é opressivo e mostra claramente a responsabilidade das autoridades iranianas nisso. Alguém no Irã terá que pagar o preço", disse em Londres o príncipe-sênior saudita Turki al-Faisal, um ex-embaixador em Washington.

O vice-presidente dos Estados Unidos Joe Bidden repetiu o sentimento, dizendo à rede de televisão ABC que o Irã deveria ser responsabilizado. Ele afirmou que Washington estava trabalhando para uma nova rodada de sanções internacionais contra o Irã.

Autoridades dos Estados Unidos disseram na terça-feira que haviam descoberto por meio de dois homens ligados a agências de segurança do Irã um plano para matar o embaixador saudita Adel al-Jubeir. Um deles foi preso no mês passado, enquanto outro acredita-se que está no Irã.

O motivo para o suporto ataque não está claro. No passado, o Irã assassinou seus próprios dissidentes no exterior, mas uma tentativa de matar um embaixador seria algo bastante incomum.