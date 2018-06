Arábia Saudita não tomou decisão por envio de tropas terrestres ao Iêmen A Arábia Saudita está se concentrando em usar ataques aéreos contra os combatentes Houthis aliados do Irã no Iêmen, e não contemplou o envio de tropas terrestres, o embaixador do país para os Estados Unidos disse à NBC no domingo de manhã.