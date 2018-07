Árabia Saudita retira monitores da Síria, pede apoio mundial

"Meu país vai retirar seus monitores porque o governo sírio não executou nenhum dos elementos do plano da resolução árabe", declarou o príncipe Saud al-Faisal em um encontro no Cairo de ministros do Exterior árabes.

"Estamos pedindo à comunidade internacional que assuma essa responsabilidade e que inclua nossos irmãos de países islâmicos e nossos amigos da Rússia, China, Europa e Estados Unidos", acrescentou o ministro, pedindo pressão para forçar a Síria a aderir ao plano de paz árabe.

(Reportagem de Yasmine Saleh)