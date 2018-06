Armas químicas da Síria estão seguras por enquanto, diz governo de Israel As armas químicas da Síria ainda estão seguras, apesar de o presidente sírio, Bashar al-Assad, ter perdido o controle de partes do país, disse neste domingo o alto funcionário da Defesa israelense Amos Gilad. Gilad afirmou à Rádio do Exército de Israel que a guerra civil envolvendo Assad e as forças de oposição que tentam derrubá-lo mergulhou num impasse, mas que o presidente sírio não mostra sinais de que vá acatar pedidos de outros países para renunciar.