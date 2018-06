Assad enviou mensagem ao papa Francisco, diz Vaticano

O Vaticano disse que uma delegação liderada por Joseph Sweid, um ministro de Estado da Síria, conversou no Vaticano com o secretário de Estado do papa, o arcebispo Pietro Parolin, e seu ministro de Relações Exteriores, o arcebispo Dominique Mamberti.

"A delegação trouxe uma mensagem do presidente Assad para o Santo Padre e representou a posição do governo sírio", disse um comunicado.

O papa Francisco fez vários apelos pelo fim da guerra civil na Síria, o mais recente no Natal.

A guerra civil na Síria entre forças leais a Assad e rebeldes da maioria muçulmana sunita, que lutam para derrubá-lo, já matou mais de 100 mil pessoas desde março de 2011.

(Por Philip Pullella)