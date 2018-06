Assembleia Nacional da Líbia decide adotar lei islâmica

Dois anos após o levante apoiado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que derrubou Muammar Gaddafi, a Líbia ainda passa por uma transição confusa, sem uma nova Constituição, com um governo temporário e as novas forças de segurança lutando para conter milícias e ex-rebeldes.

O impacto imediato do anúncio não ficou claro em um país que já tem maioria muçulmana, embora possa afetar a legislação penal e financeira.

"O sistema legislativo não contém muitas leis que contradizem a lei islâmica, por isso é fácil de dizer que a sharia seria a única fonte de legislação", disse Ibrahim al- Gharyani, do partido Aliança das Forças Nacionais.

Mas legisladores sugeriram que pelo menos parte da razão da declaração do Congresso Geral Nacional foi política.

Como na Tunísia e no Egito, onde líderes autocráticos também foram expulsos nas revoltas da Primavera Árabe, a Líbia viu um intenso debate sobre o papel do Islã na nova democracia com a ascensão dos islamistas ultraconservadores longamente suprimidos por Gaddafi.

