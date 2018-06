Ataque a comício político xiita deixa 28 mortos no Iraque

O grupo militante Asaib Ahl Haq (Liga dos Justos) estava apresentando os seus candidatos para as eleições de 30 de abril em um comício no leste de Bagdá quando três bombas explodiram em sequência na hora em que as pessoas estavam indo embora, disseram repórteres da Reuters no local.

Uma bomba explodiu perto do portão principal, seguida por um carro-bomba após alguns minutos e, depois, a explosão final.

O grupo Estado Islâmico do Iraque e do Levante, uma ramificação da rede Al Qaeda, reivindicou a responsabilidade pelo ataque em um comunicado publicado na Internet.

O grupo disse ter cometido os atentados em resposta ao "assassinato, tortura e expulsão" de sunitas por milícias xiitas que "massacraram mulheres e crianças".

O ataque ocorreu num momento de elevada tensão no Iraque devido ao período preparatório para a eleição nacional em 30 de abril e enquanto as forças de segurança iraquianas estão envolvidas em uma batalha de quatro meses com o grupo Estado Islâmico do Iraque e do Levante na província de Anbar.

