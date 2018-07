Ataque aéreo israelense mata dois militantes do Hamas em Gaza

Uma emissora de rádio de Hamas identificou os mortos como sendo os irmãos Essam Al-Batsh e Sobhi Al-Batsh, integrantes do braço armado do Hamas.

Centenas de palestinos se aglomeraram ao redor dos destroços carbonizados do carro, que foi atingido no começo da tarde (horário local) em uma estrada principal da cidade.

Em Tel Aviv, uma porta-voz do Exército israelense confirmou que um ataque aéreo havia sido realizado. Segundo ela, os dois homens mortos no incidente estavam planejando um ataque contra civis e soldados israelenses na fronteira entre Israel e a península egípcia do Sinai.

O Hamas, grupo islâmico que se opõe a Israel, governa a Faixa de Gaza desde 2007.

(Por Nidal al-Mughrabi)