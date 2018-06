Ataque aéreo sírio mata 20 rebeldes na fronteira libanesa, dizem fontes

O ataque ocorreu dentro do território libanês em uma área árida a leste da cidade de Arsal, de acordo com as fontes.

Neste mês, pelo menos quatro pessoas foram mortas e sete ficaram feridas em ataques aéreos durante a noite realizados por forças sírias sobre montanhas e vales perto de Arsal.

Combatentes rebeldes sírios cruzam a fronteira com frequência para Arsal, uma cidade muçulmana sunita, onde os moradores têm sido simpáticos aos combatentes que tentam derrubar o presidente sírio, Bashar al-Assad, que é da minoria alauíta.

Em janeiro, o lançamento de foguetes da Síria matou pelo menos sete pessoas na cidade e feriu 15.

O Líbano, que foi dilacerado por sua própria guerra civil de 1975 a 1990, vem lutando para ficar fora da guerra civil da Síria, que tem alimentado tensões sectárias na região.

(Reportagem de Sylvia Westal)