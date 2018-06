Ataque aéreo sírio mata 4 perto da fronteira com o Líbano, dizem fontes Pelo menos quatro pessoas foram mortas e sete ficaram feridas em ataques aéreos das forças sírias durante a noite contra montanhas e vales perto da cidade libanesa de Arsal, disseram fontes do setor de segurança na noite desta sexta-feira (horário local), no mais recente alastramento da violência para a área da fronteira sírio-libanesa.