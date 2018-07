Ataque de homem-bomba em funeral mata 25 no leste do Afeganistão

JALALABAD - Um homem-bomba se explodiu em um funeral no leste do Afeganistão nesta terça-feira, 4, matando pelo menos 25 pessoas e ferindo dezenas, disseram autoridades locais. Esse foi um dos maiores atentados contra civis nas últimas semanas no país.

O ataque ocorreu no distrito de Dur Baba, Província de Nangarhar, perto da fronteira com o Afeganistão. No momento, moradores locais e parentes distantes do governador distrital se reuniam em um cemitério.

Um comunicado do Ministério do Interior estimou inicialmente em 20 o número de mortos e responsabilizou o movimento Taliban pelo ataque. Segundo o ministério, o governador do distrito, Haji Hamesha Gul -provavelmente o alvo do ataque-, ficou ferido.

"Meu irmão viu o homem-bomba e o agarrou no momento em que ele apertava o botão, matando-o e a muitas outras pessoas", disse Gul à Reuters, deitado em uma cama de hospital em Jalalabad, capital de Nangarhar.