Ataque de Israel a centro de imprensa mata militante em Gaza

Fontes médicas disseram que outras seis pessoas ficaram feridas no ataque, que aparentemente tinha como alvos uma loja de informática no prédio e um escritório no terceiro andar.

Testemunhas disseram que o local foi atingido por três mísseis, que lançaram destroços para o meio da rua e causaram um incêndio na loja.

No mesmo prédio ficam as sucursais dos canais Sky News (Grã-Bretanha) e Al Arabiya (Arábia Saudita). A maioria dos jornalistas havia deixado o local no domingo, após o ataque inicial.

A Jihad Islâmica divulgou nota identificando o militante morto como Ramaz Harab.

Militares de Israel disseram que seu alvo foi um esconderijo usado por militantes envolvidos no lançamento de foguetes contra Israel e que havia homens armados dentro do edifício bombardeado.

(Reportagem de Nidal Almughrabi e Noah Browning)