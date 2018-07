Ataque de militantes afegãos por filme deixa 12 mortos em Cabul

CABUL - Um ataque suicida a um micro-ônibus nesta terça-feira, 18, na capital do Afeganistão, Cabul, matou 12 pessoas, incluindo sete estrangeiros. O grupo insurgente islâmico Hezb-e-Islami assumiu a responsabilidade, dizendo que a explosão foi uma retaliação pelo filme considerado ofensivo ao profeta Maomé.

"Uma mulher vestindo uma veste suicida se explodiu em resposta ao vídeo anti-islã", disse Zubair Sediqqi, porta-voz da facção militante, que normalmente não realiza esse tipo de ataque.

A explosão, ocorrida perto do aeroporto de Cabul, reforça a ira no Afeganistão a respeito do filme, que irritou muçulmanos em várias partes do mundo e levou ao assassinato na semana passada do embaixador dos Estados Unidos na Líbia e outros três norte-americanos.

Milhares de manifestantes entraram em confronto com a polícia na capital do Afeganistão na segunda-feira, incendiando carros e atirando pedras nas forças de segurança, no pior incidente de violência desde protestos em fevereiro em consequência da queima inadvertida por soldados dos EUA de exemplares do Alcorão.

O ataque suicida em Cabul foi o primeiro envolvendo uma mulher-bomba e os estrangeiros mortos eram na maioria pilotos russos e sul-africanos que trabalhavam para uma empresa área internacional no país, de acordo com fontes da polícia. O número de estrangeiros mortos foi o maior na cidade desde abril, quando um piloto da Força Aérea afegão matou oito instrutores de voo militares dos EUA e um conselheiro civil norte-americano após uma discussão no Aeroporto Internacional de Cabul.

Hezb-e-Islami, que significa Partido Islâmico, é um grupo radical militante que compartilha algumas das pregações anti-estrangeiras e antigoverno do Taleban. Mas o braço político do grupo, fundado pelo ex-líder combatente contra os soviéticos Gulbuddin Hekmatyar, iniciou recentemente negociações de paz com o governo Hamid Karzai para encerrar uma insurgência de 11 anos.

