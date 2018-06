Ataque do Taliban mata autoridades do FMI e da ONU no Afeganistão Um homem-bomba e atiradores do Taliban atacaram um restaurante frequentado por estrangeiros na capital do Afeganistão na noite de sexta-feira, matando até 21 pessoas, incluindo quatro funcionários da Organização das Nações Unidas e o alto representante do Fundo Monetário Internacional no Afeganistão.