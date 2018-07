Ataque fere soldados franceses da força da ONU no Líbano

TIRO, LÍBANO - Uma bomba explodiu nesta sexta-feira, 9, perto de uma patrulha das forças de paz da ONU no sul do Líbano, a Unifil, ferindo cinco soldados franceses, segundo uma testemunha e fontes do setor de segurança.

A explosão atingiu um jipe que transportava os soldados franceses na periferia de Tiro e foi o terceiro ataque este ano contra as forças da Unifil enviadas à região para manter a paz ao longo da fronteira entre o Líbano e Israel.

"Posso confirmar que um veículo da Unifil foi atingido por uma explosão em Tiro", disse o porta-voz da Unifil Andrea Tenenti.

Um repórter da Reuters viu seis pessoas feridas no local minutos depois da explosão. Fontes do setor de segurança disseram que cinco das vítimas eram franceses e que dois pedestres também ficaram feridos. A maioria sofreu ferimentos leves, mas fontes médicas informaram que um dos soldados ficou muito machucado.

A Unifil tem cerca de 12 mil soldados e pessoal da área naval no Líbano em cumprimento à resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU que pôs fim à guerra entre Israel e o Hezbollah no sul do Líbano.