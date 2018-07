Ataque no Afeganistão foi vingança por filme anti-Islã, diz Talibã

A base de Camp Bastion, na província sulista de Helmand, foi alvo de ataque com morteiros, granadas propelidas por foguetes e armas de fogo de pequeno porte na noite de sexta-feira, numa ofensiva que deixou vários militares feridos.

"O objetivo desse ataque era uma vingança contra os norte-americanos pelo filme contra o profeta", disse um porta-voz do Talibã, Qari Yousuf.

O presidente dos EUA, Barack Obama, prometeu agir com "firmeza" contra a violência que se espalhou desde que um filme amador de origem obscura desencadeou um ataque contra o consulado norte-americano na cidade líbia de Benghazi, durante o qual foram mortos o embaixador e outros três norte-americanos, em 11 de setembro, no décimo primeiro aniversário dos atentados da Al Qaeda nos EUA.

O príncipe britânico Harry estava em Camp Bastion no momento do ataque de sexta-feira, mas não ficou ferido.

No começo da semana, o Talibã afegão anunciou que faria de tudo em seu poder para matar ou sequestrar o neto da rainha Elizabeth II, no que definiram como "Operações Harry".

"O príncipe Harry nunca correu nenhum risco", disse um porta-voz da Força de Assistência para a Segurança, liderada pela Otan, Martyn Crighton, acrescentando que seria investigado se a presença dele na base teria motivado o ataque.

A emissora britânica Sky News afirmou ter ouvido de um comandante do Talibã que o príncipe era o alvo principal do ataque. Mas a correspondente da Sky em Cabul disse ter checado o assunto com um porta-voz do Talibã, que confirmou que o ataque contra a base fora na realidade uma vingança pelo filme anti-islâmico, mas que Bastion foi escolhida porque Harry se encontrava lá.

"Depois de dizerem que o ataque foi planejado como reação ao vídeo contra o Islã, é inteiramente previsível que o Talibã tenha mudado seu tom para afirmar que o alvo era o capitão Gales", disse uma fonte da defesa britânica neste sábado, referindo-se a Harry.

A Força liderada pela Otan não confirmou a nacionalidade dos dois mortos no ataque à base.

Segundo um porta-voz do governo de Helmand, foram encontrados 17 corpos e acredita-se que todos fossem insurgentes mortos durante o combate.

Num outro ataque na província de Helmand, na sexta-feira, foi morto um soldado britânico, segundo o Ministério da defesa.

