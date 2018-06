"Seis corpos acabaram de chegar ao hospital local da cidade de Ras Baalbek", disse ele à Reuters. O Exército tinha perdido contato com mais sete soldados.

Mais cedo, autoridades de segurança disseram que o Exército do Líbano prendeu a mulher e a filha do líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, quando elas cruzavam a fronteira da Síria há nove dias.