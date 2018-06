Ataque rebelde durante campanha eleitoral síria mata mais de 20, diz entidade

Ao menos 11 civis, incluindo uma criança, estavam entre os mortos no ataque ocorrido no bairro de al-Matar, na cidade de Deera, na quinta à noite, afirmou o Observatório Sírio de Direitos Humanos, entidade sediada na Grã-Bretanha. A Síria vai conduzir uma eleição no próximo mês que parece direcionada a confirmar um terceiro mandato de sete anos do presidente Bashar al-Assad. A oposição classificou o pleito como uma farsa.

Imagens compartilhadas na Internet por ativistas contrários a Assad supostamente mostram o atentado em Deera, com as chamas irrompendo durante a noite em uma rua enquanto pessoas corriam ou esperavam afastadas. As fotografias não puderam ser verificadas.

O número de vítimas deve subir, pois 30 pessoas ficaram gravemente feridas no ataque, segundo o Observatório.

Mais de 160 mil pessoas já morreram na guerra civil síria, que entrou em seu terceiro ano, de acordo com o Observatório, que monitora a violência em ambos os lados do conflito por meio de uma rede de informantes dentro do país. Milhões tiveram que deixar suas casas.

