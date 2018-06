Ataque suicida mata 27 combatentes xiitas perto de Bagdá

O suicida, dirigindo um veículo militar provavelmente roubado de tropas do governo derrotadas e lotado com explosivos, também feriu outros 60 combatentes xiitas, que tinham ajudado as forças do governo a retomar a cidade ao sul da capital Bagdá.

O controle de Jurf al-Sakhar é fundamental para as forças de segurança iraquianas, que finalmente conseguiram expulsar os insurgentes sunitas após meses de combates.

Com o comando da cidade, as forças iraquianas podem impedir os insurgentes sunitas de se aproximaram ainda mais da capital e cortar ligações do grupo com seus redutos na província de Anbar.

O Estado Islâmico ameaça marchar para Bagdá, onde estão posicionadas forças especiais iraquianas e milhares de combatentes xiitas para defender a capital em caso de ataque.

(Por Michael Georgy)