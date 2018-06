Ataque terrorista atinge prédio de segurança no Iêmen

ADEN - Um ataque suicida atingiu neste domingo, 5, o quartel de segurança do governo no Iêmen. Segundo membro de alto escalão do governo, a ação pode ter sido encabeçada ou realizada pelo combatentes do grupo terrorista Al Qaeda.

O ataque aconteceu na cidade de Aden, região portuária ao sul do país, banhado pelo Mar Vermelho e pelo Golfo do Aden. Os escritórios do governo foram transferidos para Aden depois que a capital do país, Saná, ficou sob controle dos rebeldes.