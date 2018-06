Ataques a bomba matam 62 no Iraque, e premiê busca apoio mundial Explosões de bombas na capital do Iraque, Bagdá, e numa vila perto da cidade de Baquba, no norte do país, mataram nesta quarta-feira pelo menos 62 pessoas, segundo fontes policiais e médicas, ao mesmo tempo em que o primeiro-ministro Nuri al-Maliki alertou que extremistas estavam tentando criar um "pequeno Estado do mal".