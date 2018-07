Ataques aéreos da Otan atingem bases militares em Trípoli

TRÍPOLI - Ataques aéreos da Otan atingiram complexos da guarda popular e da guarda revolucionária da Líbia em Trípoli nesta terça-feira, 7, disse uma autoridade líbia.

Os raros ataques ocorridos durante o dia no centro da cidade, que atingiram a capital durante meia hora antes do meio-dia, provocaram colunas de fumaça cinza no céu.

Algumas das bombas pareciam ter atingido a vizinhança do complexo residencial do líder líbio Muamar Kadafi.

Uma autoridade líbia, que falou por meio de um auto-falante no hotel em que estão hospedados os jornalistas, disse que os ataques atingiram os complexos da guarda popular e da guarda revolucionária.

Ele não deu informações sobre vítimas e disse que não será possível para os repórteres visitar os locais, pois eles não são abertos a civis.

Os ataques da Otan em Trípoli têm se tornado frequentes nos últimos dias.