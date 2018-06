Ataques aéreos sírios matam 27 pessoas em mercado perto de Aleppo

As forças do presidente sírio, Bashar al-Assad, intensificaram os bombardeios aéreos em Aleppo e cidades vizinhas depois que as tropas ganharam terreno nos arredores de Damasco e no centro da Síria.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos, entidade contrária a Assad sediada em Londres, disse que os aviões bombardearam o mercado na cidade de Atareb na manhã desta quinta-feira, matando 27 pessoas e ferindo seriamente muitas outras.

Imagens de vídeo dos momentos posteriores ao ataque, a cerca de 30 quilômetros de Aleppo, mostraram corpos chamuscados em uma rua em meio a escombros e destroços em chamas.

A força da explosão destruiu pelo menos um edifício e deixou pilhas de pepinos e tomates entre os corpos cobertos de poeira e ruínas.

Os rebeldes têm reagido no noroeste e no sul de Aleppo, causando baixas pesadas com seus próprios foguetes e mísseis, de acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas divulgado nesta semana.

A guerra civil, agora no seu quarto ano, matou mais de 150.000 pessoas e levou mais de 2,5 milhões a deixar o país.

(Reportagem de Dominic Evans)