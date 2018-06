Ataques em série deixam 11 mortos e 70 feridos no norte do Iraque Uma sede da polícia na cidade iraquiana de Kirkuk, ao norte do país, e um complexo comercial foram alvo de um ataque com homens-bomba e armas de fogo na noite de quarta-feira, que deixou 11 mortos e 70 feridos, disseram fontes policiais e médicas.