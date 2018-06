Atentado com carro-bomba deixa mortos e feridos em Cabul

CABUL - A explosão de um carro-bomba matou pelo menos três pessoas e feriu outras duas em Cabul, capital afegã, neste sábado, 17, em um aparente ataque contra uma empresa estrangeira, segundo as autoridades.

O porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danesh, disse que todos os mortos e feridos na explosão eram civis, mas sem causar vítimas entre os funcionários.

Autoridades policiais informaram que não houve reivindicação imediata da responsabilidade pelo atentado.

Embora esta explosão tenha sido relativamente menor em comparação com outras que mataram dezenas de pessoas recentemente, a incidência constante de ataques em Cabul minou a confiança no governo do presidente Ashraf Ghani, apoiado pelo Ocidente.

No início desta semana, o general John Nicholson, alto comandante das forças dos EUA no Afeganistão, disse que a segurança em Cabul seria "o principal esforço" para os poderes internacionais que ajudam a Defesa afegã e as forças de segurança. /Reuters