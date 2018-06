Atentado do Taliban deixa 18 mortos em área central do Afeganistão Insurgentes do Taliban explodiram caminhões-bomba e lançaram granadas propelidas por foguetes nesta quinta-feira contra o prédio da agência de espionagem afegã e um complexo policial na cidade central de Ghazni, no centro do país, matando 18 pessoas, disse o governador da província, Musa Khan Akbarzada.