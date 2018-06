Atentado duplo contra sede de partido curdo-iraquiano mata 24 pessoas

Um caminhão carregado com explosivos foi lançado contra uma barricada que cercava a seção local da União Patriótica do Curdistão. Quando as pessoas acorreram ao local para socorrer os feridos, um segundo carro-bomba explodiu na área.

As explosões destruíram muitas casas nas imediações e fontes locais disseram que mais corpos provavelmente serão encontrados sob os destroços.

Tuz Kurmato fica a cerca de 170 quilômetros de Bagdá, em um território que tanto o governo central como a região autônoma curda reivindicam como parte de sua jurisdição.

O ataque ocorreu apenas alguns dias depois que 18 pessoas foram mortas em duas explosões que também atingiram sedes da União Patriótica do Curdistão na província de Diyala, de grande diversidade étnica. O grupo militante sunita Estado Islâmico do Iraque e do Levante assumiu a responsabilidade por aquele atentado.

(Reportagem de Mustafa Mahmoud em Kirkuk e Ghazwan Hassan em Tikrit)