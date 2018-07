Atentado mata 10 no Iraque, a menos de 1 mês de retirada dos EUA

Forças especiais foram enviadas ao local e bloquearam o acesso à cidade, situada 80 quilômetros ao norte da capital, Bagdá, onde o governo iraquiano estava recebendo o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em uma cerimônia para marcar o fim da presença militar norte-americana no Iraque.

"De acordo com testemunhas, havia um carro-bomba estacionado no local da feira e, quando explodiu, causou a morte de dez pessoas", disse o major Ali al-Temimi, da polícia de Khalis. A população da cidade é majoritariamente muçulmana xiita.

O atentado evidencia a frágil segurança no Iraque num momento em que os EUA se preparam para retirar nas próximas semanas os 13 mil soldados norte-americanos que ainda permanecem no país, quase nove anos depois da invasão que levou à derrubada do ditador Saddam Hussein, da minoria muçulmana sunita.