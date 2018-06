Atentado mata 50 dois dias antes da eleição no Iraque

Um agressor suicida matou pelo menos 30 pessoas e feriu outras 50 em um comício político curdo na cidade de Khanaqin, 140 km a nordeste de Bagdá, segundo fontes do setor de segurança.

Os curdos estavam comemorando a aparição na televisão do presidente iraquiano Jalal Talabani, um curdo que está incapacitado desde o final de 2012, que votou na Alemanha, onde está sob tratamento médico.

"O agressor se infiltrou entre a multidão, perto da sede da União Patriótica do Curdistão, e se explodiu, causando um trágico massacre", disse uma autoridade da polícia, soluçando depois de descobrir que seu irmão estava entre os mortos.

Enquanto isso, militantes muçulmanos sunitas, principalmente disfarçados em uniformes do Exército e da polícia, atacaram centros de votação ao redor de Bagdá e no norte do Iraque, numa ação dos militantes para prejudicar a quarta eleição nacional do Iraque desde a queda de Saddam Hussein em 2003.

Um toque de recolher começa a vigorar na terça-feira à noite, já que os iraquianos irão votar na quarta-feira. As forças de segurança estão em guerra com um ramo da Al Qaeda, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, na província de Anbar e outras áreas que cercam a capital.