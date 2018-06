Atentado suicida mata 19 em mesquita xiita de Bagdá

Um fotógrafo da Reuters no local da explosão no movimentado bairro de Shorja disse que as paredes da mesquita ficaram enegrecidas pela fumaça, o sangue espirrou até o teto e os tapetes usados nas orações estavam todos espalhados.

Na maioria, as vítimas eram mercadores e lojistas da área que tinham ido rezar. O policial Abbas Inad disse à Reuters: "A bomba era muito grande e repleta de pequenas bolas de metal para matar o maior número de pessoas possível".

Não ficou claro de imediato quem estaria por trás do atentado, mas insurgentes islamitas sunitas vêm ampliando suas ações no Iraque e em ocasiões anteriores assumiram a responsabilidade por ataques contra santuários xiitas.

Fontes hospitalares disseram que o número de mortos provavelmente vai aumentar, já que há muitos feridos com gravidade.

(Reportagem da Redação Bagdá)