Atentados matam ao menos 12 pessoas no norte do Iraque--fontes Um ataque suicida com um carro e homens armados mataram pelo menos 12 pessoas em um ponto de controle militar na cidade iraquiana de Mosul, nesta segunda-feira, informaram fontes médicas e policiais, em um momento no qual as tensões sectárias e étnicas crescem antes de eleições marcadas para abril.