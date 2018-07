Atentados no Iraque matam 5 e deixam 22 feridos, diz polícia Pelo menos cinco pessoas morreram, incluindo três soldados iraquianos, e outras 22 ficaram feridas quando dois carros-bombas e uma bomba colocada numa estrada explodiram nesta quarta-feira na cidade de Mosul, no norte do Iraque, disseram fontes da polícia e de um hospital.