ATUALIZA 1-Vai a 24 total de mortos em queda de prédio no Líbano O total de mortos pelo desabamento de um edifício em Beirute, no Líbano, subiu para 24 nesta segunda-feira, e autoridades libanesas disseram que mais de 10 pessoas ainda poderiam estar sob os escombros quase 24 horas depois do desastre.