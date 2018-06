Autoridade do Hamas acusa Israel de violar trégua

"Não há nenhuma violação da calma a partir de qualquer lado palestino e ninguém em Gaza ouviu disparos de foguetes", disse Izzat Reshiq, um oficial do Hamas que está no Cairo para as negociações do cessar-fogo.

"Nós denunciamos o bombardeio israelense de Gaza, que está em andamento. Isto é uma violação da calma."

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou que o Exército de Israel respondesse aos disparos de foguetes de Gaza momentos antes de uma trégua de três dias terminar nesta quarta-feira, disse uma autoridade israelense.

(Reportagem de Stephen Kalin)